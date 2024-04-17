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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بخصر منحوت.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل في آخر ظهور لها

صدى البلد

شاركت  طليقة حسن شاكوش ريم طارق  ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام  بصورة من احدث ظهور لها.


 

وظهرت طليقة حسن شاكوش باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الأسود كشف عن خصرها المنحوت.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وتتميز طليقة حسن شاكوش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

IMG_0024
IMG_0024
حسن شاكوش طليقة حسن شاكوش طليقة

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