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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام مازيمبي

صدى البلد

كشف احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة عن مران الأهلي استعدادا للقاء مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “بيرسي تاو يتعافى من الإصابة وينتظم في مران الأهلي الأخير قبل رحلة الكونغو”. 

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الكونغو؛ لمواجهة فريق مازيمبي، في الدور نصف النهائي لدوري رابطة الأبطال.

 

 

وحرص محمد شوقي، على التنسيق والترتيب الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، بخصوص الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، بينما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

 

 

 

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