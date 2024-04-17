لوموند الفرنسية: «7 أكتوبر» هزيمة تهدد وجود إسرائيل

قال الدبلوماسي الفرنسي جيرار أرو إن حرب غزة التي شنتها إسرائيل علي غزة في السابع من أكتوبر الماضي، هي الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل والأكثر دموية بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين، وها هي رغم دخولها الشهر السابع لم تحقق أيا من أهدافها الأساسية، وتهدد وجود دولة إسرائيل ذاتها.

وأوضح السفير السابق في تل أبيب -في كتابه "إسرائيل. فخ التاريخ"- الذي استعرضته صحيفة لوموند الفرنسية، أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أيا من أهدافه الأساسية، لا إطلاق سراح الأسرى، ولا تدمير حماس عسكريا ولا القضاء على قادتها، ولا ضمان أمن الحدود الجنوبية أو الشمالية.

وخلص جيرار أرو إلى أن "السابع من أكتوبر الماضي هو أكبر هزيمة إستراتيجية في تاريخ إسرائيل"، موضحا أن هذا الهجوم "كسر عقيدة مناعة إسرائيل التي لا تقهر، ولا نرى كيف يمكن أن تستعيد مصداقيتها، لأن أساس أمنها هو الذي تداعى، وبالتالي فقدت قدرتها على الردع".