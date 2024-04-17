مصر تفوز بعضوية الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة "MMA"

فاز محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي رئيس الاتحاد الأفريقي للفنون القتالية المختلطة بعضوية الاتحاد الدولي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذي أقيم في مدينة بانكوك عاصمة تايلاند.

ويحتل محمد إبراهيم منصب رئيس الاتحاد المصري والإفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» ووفق اللوائح والقوانين يتم منح عضوية الاتحاد الدولي لرؤساء الاتحادات القارية عبر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وقدم محمد إبراهيم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ما يقدمه في صالح خدمة الرياضة ودعمه المستمر لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA».

واضاف محمد إبراهيم أنه سوف يسعى من خلال تواجده في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على المطالبة بحق مصر في تنظيم بطولات العالم خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن توجه الدولة باستضافة كافة الأحداث الرياضية العالمية لما تمتلكه من منشأت رياضية متطورة وملاعب وصالات رياضية تم بناؤها على أحدث الطرق العالمية.