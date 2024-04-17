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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفدى صناع الحياة وبنك مصر لتنمية المجتمع

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وفدي مؤسستي صناع الحياة و بنك مصر لتنمية المجتمع ، وذلك علي هامش ختام مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في الفترة من أغسطس 2022م وحتي يناير 2024 م، كأحد المشروعات التنموية التي تنفذها مؤسسة صناع الحياة.

 

جاء ذلك بحضور اللواء محسن النعمانى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الحياة ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور علي فهمى، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ووزير الصناعة الأسبق، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس أحمد موسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، و هناء البورينى، المدير التنفيذي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وهبة حسين، مدير البرامج بمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وحامد ابراهيم، مدير قطاع العمليات بمؤسسة صناع الحياة، و محمد جمال كامل، مدير مكتب جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا .

 

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وقال محافظ قنا، إن مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا يهدف إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادى لـ 17 قرية مستهدفة بمركز دشنا وذلك بغرض تمكين المرأة والشباب داخل  المجتمعات المهمشة من الوصول إلي أقصي امكاناتهم وتحقيق استقلالية من خلال تعزيز مشاركتهم الفعالة فى المجتمع علي مدار 18 شهرا.

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أن المشروع نجح في تنفيذ 350 مشروعا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا، كما تم تدريب 350 مستفيدا علي ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، فضلا عن تدريب 120 شابا وفتاة علي مهن حرفية مختلفة " صيانة المحمول، تدريب صيانة التكييف والتبريد- تدريب الخياطة والتفصيل، تدريب الاسعافات الأولية، تدريب المكياج وتصفيف الشعر، تدريب صناعة المنظفات".

 

وأوضح الداودى، بأنه تم تسليم 72 منحة "شنطة أدوات" للمتميزين في التدريبات الحرفية، وتسليم 200 منحة تعليمية لمستفيدى المشروعات الصغيرة، و مبلغ مالى.

 

وأضاف محافظ قنا ، بأنه تم تقديم ساعات طبية، كراسي متحركة" لـ 88 من ذوى الهمم، فضلا عن توزيع  400 فيزا لمستفيدي المشروع في إطار الشمول المالى"مشروعات صغيرة، تدريبات حرفية، متطوعين، متدربين".

 

وتابع الداودى، بأنه تم تسليم عدد من المساعدات والاحتياجات الاساسية إهداء من مؤسسة بنك مصر تضمنت تسليم 325 لحاف لمستفيدي المشروع، وتسليم 402 شنطة مدرسية، وتسليم 800 شنطة وكرتونة غذائية، وتسليم 780 طقم ملابس أطفال".

اجتماع محافظة قنا

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قنا بنك مصر لتنمية المجتمع صناع الحياة مشروع التنمية الشاملة التمكين الاجتماعي دشنا صيانة المحمول

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