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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعثة الأهلي تطير إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي في ذهاب أبطال أفريقيا.. صور

بعثة الأهلي في مطار
بعثة الأهلي في مطار القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة النادي الأهلي إلى الكونغو علي متن رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخصصت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم، متوجهاً إلي مطار لوبومباشي بدولة الكونغو،  حيث خصصت مصر للطيران الرحلة رقم MS3090 من طراز الإيرباص A320Neo لنقل بعثة الفريق الأهلي، وسط تسهيلات خاصة.

وقام فرق عمل مصر للطيران بإنهاء إجراءات سفر الفريق من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة اللاعبين والجهاز الفني.

ونقلت مصر للطيران أمس أيضا ولأول مرة على متن رحلة خاصة رقم MS3401 من طراز الإيرباص A320Neo، فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الأفريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، من مطار جوهانسبرج إلى مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في نفس البطولة، وسط إعداد وتحضير كبير من مصر للطيران لتنفيذ هذه الرحلة.

وتقام المواجهة الحاسمة التي تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره مازيمبي، السبت المقبل، الموافق العشرين من أبريل الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب، بين فريقي الأهلي ونظيره مازيمبي الكونغولي، السبت الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

 

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