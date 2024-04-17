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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد إمام: بعد الدوشة.. كوبرا في المرتبة الأولى

كوبرا
كوبرا

أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بحصول مسلسله “كوبرا”، الذي عرض في السباق الرمضاني لهذا العام، على المرتبة الأولى والأكثر مشاهدة عبر منصة “شاهد” الإلكترونية.

وكتب عبر حسابه على “إنستجرام”: “أحلى حاجة إن بعد الدوشة، تطلع منها نمرة واحد، كوبرا الأكثر مشاهدة على منصة شاهد”.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “كوبرا”، هروب محمد إمام من السجن بعد الحكم عليه والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وانتقامه من شيخون وشقيقه.

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وبعد مرور شهر على حبسه، تمكن كوبرا من الهرب من السجن، والتقى مي عز الدين التي شاركت في الحلقة الأخيرة كضيفة شرف.

واتضح أن كوبرا ومي عز الدين تربطهما قصة حب كبيرة وينصبان سويا في عمليات شهيرة، وطرحت عليه العودة إلى اللعب معه، ما طرح تساؤلات حول تقديم موسم ثانٍ من بطولتهما.

مسلسل “كوبرا” بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

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