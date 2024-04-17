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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أين دور لجنة التخطيط مع كولر؟

محمد عبدالجليل : من حق جمهور الأهلي يزعل بسبب تراجع مستوى وأداء الفريق

الأهلي
الأهلي

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلى والزمالك الأسبق أنه من حق جمهور القلعة الحمراء الحزن على مستوى أداء و نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

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وأوضح  محمد عبد الجليل خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلاً: " أين دور لجنة التخطيط  بالنادى الأهلى حاليا مع المدير الفنى السويسرى كولر  والحديث معه على بعض الأخطاء فى أختيار التشكيل وتراجع مستوى الفريق كاملاً على مستوى الإحصائيات و المؤشرات".

وأشار محمد عبد الجليل قائلا " الأسلوب السلوكي للمدافع محمد عبد المنعم لم يعجبن وهذا الأمر ليس من شخصية اللاعب النجم والحديث مع دكة البدلاء بطريقة غير لائقة".

وتابع محمد عبد الجليل قائلاً: "هناك ظروف صعبة فى المباراة المقبلة أمام مازيمبي بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب الأجواء والظروف والغيابات ".

واختتم محمد عبد الجليل حديثة قائلا "أين حديث كولر عن التدوير بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات حيث قام بفرض الثنائى الفرنسى موديست وطاهر محمد طاهر على التشكيل الأساسى ولم يثبتوا جدارتهم فى ظل وجود المغربى رضا سليم و الفلسطينى وسام ابو على الذين يظهروا بشكل جيد فى الدقائق التى يتواجدون بيها داخل المستطيل الأخضر ".

الأهلى

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