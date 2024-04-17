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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون وسط تصاعد التوترات ويركزون على جهود السلام

صدى البلد

اجتمع وزراء خارجية الدول الديمقراطية الكبرى في مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية الخلابة لحضور قمة حاسمة تستمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تهيمن القضايا العالمية الملحة على المناقشات، ولا سيما التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران.

يأتي الاجتماع، الذي ترأسه إيطاليا بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع، في منعطف حرج يتسم بتصاعد التوترات الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط. وقد ألقت الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الأخيرة التي شنتها إيران بظلالها على القمة، مع تزايد المخاوف بشأن احتمال قيام إسرائيل بإجراء انتقامي.

وكانت إيطاليا، بقيادة وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، صريحة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوترات على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وشدد تاجاني على أهمية دور مجموعة السبع في تعزيز السلام وسط الأوقات المضطربة، مشددا على ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الوضع.

إن إظهار تضامن مجموعة السبع مع إسرائيل في أعقاب الهجمات الأخيرة يؤكد التزام المجموعة بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن يناقش الوزراء استراتيجيات دبلوماسية أوسع تهدف إلى تخفيف التوترات ومنع المزيد من التصعيد.

ويتوقع الخبراء مناقشات مكثفة بين وزراء الخارجية وهم يتعاملون مع تعقيدات الوضع ويستكشفون السبل المحتملة للتدخل الدبلوماسي. إن الدعم الجماعي الذي تقدمه مجموعة السبع لإسرائيل، إلى جانب تأكيد إيطاليا على جهود السلام، يشير إلى دفعة دبلوماسية منسقة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من أعمال العنف.

وبينما تنعقد القمة على خلفية حالة من عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تتجه كل الأنظار نحو وزراء خارجية مجموعة السبع لتحقيق نتائج هادفة تعزز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وخارجه. وينتظر العالم بفارغ الصبر نتائج مداولاتهم وتأثيرها على الوضع المضطرب في المنطقة.

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