وضع حد.. السيسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ومحاولات التهجير والتجويع للفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ناقش مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة جهود بلدينا والجهد العربي المشترك للتعامل مع الوضع في قطاع غزة ووضع حد له وضمان عدم تكراره".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة :" يجب العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة".

السيسي يدعو إلى وقف التهجير القسري أو التجويع أو العقاب للشعب الفلسطيني

وأضاف الرئيس السيسي:" يجب وقف محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب للشعب الفلسطيني".

واكمل الرئيس السيسي:" كما يجب النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية بالقطاع والانخراط الجاد في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".