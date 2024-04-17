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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

منخفض الهدير في دولة
منخفض الهدير في دولة الإمارات

منخفض الهدير يضرب الإمارات.. شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منخفض جوي شديد لم يسبق من قبل، ويدعي منخفض الهدير، تسبب في سوء الأحوال الجوية بشكل كبير في دولة الإمارات مع توقف حركة الطيران والمرور.

وتسبب منخفض الهدير في دولة الإمارات، هطول كميات كبيرة من الأمطار والتي تعد أكبر كمية منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، وتم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة.

منخفض الهدير يضرب الإمارات

ووفقًا لحساب مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي، فإن المنخفض الجوي الذي ضرب دولة الإمارات يدعي "منخفض الهدير"، ويعد مصطلح الهدير في المناخ هو صوت عميق وقوي يسمع خلال الطقس العاصف، وهو صفة لصوت الرعد المتكرر القوي الناتج عن مسار ضوء البرق في السماء.

وتسبب منخفض الهدير في غرق الشوارع وهبوط الأراضي، إلي جانب تغطية السيارات بمياه الأمطار في الشوارع، كما تسبب منخفض الهدير بتوقف حركة الطيران وقطع الطرق المؤدية لمطار دبي بسبب الفيضانات التي تعرضت لها الشوارع.

هبوط الأرض في الإمارات بسبب منخفض الهدير 
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