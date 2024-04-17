بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عودة حارسه الأساسي

انتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.



وتماثل الحارس من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الضامة، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، وشارك محمد صبحي في تدريبات حراس المرمى بصورة طبيعية خلال مران اليوم.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.