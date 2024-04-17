عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم سعيد : يجب تواجد تكتل من العقلاء للتهدئة بالشرق الأوسط

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

علق المفكر السياسي والاستراتيجي عبد المنعم سعيد، على تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل.

 

إعلام عبري : الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران أضعف من الخطة الموضوعة

بايدن: إذا صعدت إيران هجومها على إسرائيل فلن نقف مكتوفي الأيدي

وقال سعيد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :"  إسرائيل قامت باستهداف قنصلية إيران في دمشق وردت عليها إيران ونحن أمام آلية منفلتة لتقديرات الموقف بالشرق الأوسط ".

 

 وتابع سعيد:" إسرائيل وإيران لديهم جانب عسكري قوي وبالتالي هناك دوافع داخلية  للتصعيد بينهما".

 

واكمل عبد المنعم سعيد :" يجب استمرار المشروع الوطني المصري للحفاظ على الدولة الوطنية بالمنطقة".

 ولفت عبد المنعم سعيد :" لابد من تواجد تكتل من العقلاء من اجل إحداث التهدئة بالشرق الأوسط والمنطقة "، مضيفا:" المنطقة تشهد حالة انفلات وبالتالي تصيب الصالح والطالح ".

 

سعيد عبد المنعم سعيد الشرق الاوسط ايران اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

التعليم تكشف تطورات تحقيقات أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

«الزواج ليس فِراشا».. رد صادم لأمين الفتوى على متصلة تشكو: «زوجي بيعايرني باللقمة»

طن الدقيق | خبر مهم بشأن أسعار الخبز السياحي

«أتسجن 15 سنة ليه».. زوجة سائق أوبر تكشف تفاصيل الزيارة الأولى به بالسجن

إلغاء 150 رحلة جوية في 24 ساعة بالإمارات بسبب الأمطار الغزيرة

بوريل : يجب ألا ننسى غزة بعد التصعيد الأخير بالشرق الأوسط

كيف توفى حسن الصباح.. المراجع التاريخي لمسلسل الحشاشين يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة رقص.. عارضة أزياء ترتدي فستان ميريام فارس الذي أثار السوشيال ميديا

بالشورت.. شام الذهبي تثير الجدل في أحضان زوجها

مُصمّم للمراهقين|هاتف Boring بتصميم عصري وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه لأطفالك

بتعديلات مجنونة.. شاهد الوحش الجديد من بورش تايكان

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ