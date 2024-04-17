عبد المنعم سعيد : يجب تواجد تكتل من العقلاء للتهدئة بالشرق الأوسط

علق المفكر السياسي والاستراتيجي عبد المنعم سعيد، على تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل.

وقال سعيد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" إسرائيل قامت باستهداف قنصلية إيران في دمشق وردت عليها إيران ونحن أمام آلية منفلتة لتقديرات الموقف بالشرق الأوسط ".

وتابع سعيد:" إسرائيل وإيران لديهم جانب عسكري قوي وبالتالي هناك دوافع داخلية للتصعيد بينهما".

واكمل عبد المنعم سعيد :" يجب استمرار المشروع الوطني المصري للحفاظ على الدولة الوطنية بالمنطقة".

ولفت عبد المنعم سعيد :" لابد من تواجد تكتل من العقلاء من اجل إحداث التهدئة بالشرق الأوسط والمنطقة "، مضيفا:" المنطقة تشهد حالة انفلات وبالتالي تصيب الصالح والطالح ".