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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تنشر أسلحة إضافية استعدادا للهجوم على رفح الفلسطينية

صدى البلد

في تقرير للجارديان، تم الكشف عن أن إسرائيل تنشر أصولًا عسكرية إضافية، بما في ذلك المدفعية وناقلات الجنود المدرعة، في محيط قطاع غزة. 

وتشير هذه الخطوة إلى الاستعداد لهجوم بري تم التهديد به منذ فترة طويلة على رفح، وهي منطقة حيوية للمدنيين الفلسطينيين النازحين.

وبحسب التقرير، أكد الجيش الإسرائيلي شراء 40 ألف خيمة، مما يشير إلى الاستعداد لإجلاء المدنيين النازحين الذين لجأوا إلى رفح. ولا تزال هذه البلدة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة منطقة حضرية هامة لم تدخلها بعد القوات البرية الإسرائيلية.

ويسلط تقرير الجارديان الضوء على التوتر المحيط بالعمليات العسكرية الإسرائيلية والأثر الإنساني المحتمل على المدنيين الفلسطينيين. وعلى الرغم من معارضة الحلفاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، فإن إسرائيل مصرة على المضي قدماً في الهجوم على رفح.

وخلال الليل، قصفت الغارات الجوية الإسرائيلية مدينة رفح وعدة مناطق حضرية أخرى. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن ستة أشخاص قتلوا في قصف على سوق في مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أكثر من 40 هدفا، بما في ذلك خلية تدير طائرات مسيرة مسلحة ومواقع إطلاق صواريخ.

ويناقش التقرير أيضًا السياق الجيوسياسي الأوسع، مشيرًا إلى التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران بعد هجوم طهران المباشر على إسرائيل. ويضيف هذا التصعيد تعقيدًا إلى الوضع، حيث تتصارع إسرائيل مع التهديدات الخارجية والضغوط الداخلية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى التحديات التي تواجه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث تتعثر المفاوضات حول قضايا مثل إطلاق سراح الرهائن وشروط وقف إطلاق النار. وتستمر الأزمة الإنسانية في غزة في التفاقم، مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لزيادة مساعداتها للمنطقة.

ويتضمن التقرير تحليلاً متخصصاً من المحلل العسكري والدفاعي عاموس هاريل، الذي يشير إلى أن التوغل الإسرائيلي المحتمل في رفح قد يكون خطوة استراتيجية لممارسة الضغط على حماس أثناء المفاوضات. ويسلط هذا المنظور الضوء على الدوافع المتعددة الأوجه وراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

 

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