20.. ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا

ينشر " صدى البلد" أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار شمال المنيا والذي أسفر عن إصابة 20 شخصا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز بني مزار، شمال المنيا.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم .

وهم زينهم. ع. أ 26 عاما ومحمد. و. ا 16 عاما وعبلة. ح. ن 21 عاما ومنة الله. س. ف 14 عاما وكريم. ش. ف 8 أعوام وهبة. س. ف 5 أعوام وفاطمة. س. ف 10 أعوام ونعمة. م. س 29 عاما وإسلام. س. ح 9 أعوام ورمضان. ا. ا 45 عاما وآية. ر ا 10 أعوام وشيماء. م. ا 28 عاما وهناء. ر. ا 3 أعوام ومحمد. ف. م 27 عاما وخلف. ع. ح 59 عاما وأسماء. خ. ع 18 عاما ومنى. خ. ع 23 عاما وزينهم. ع. ج 55 عاما وشعبان. ف. س 23 عاما ومحمد. ش. ع 4 أعوام.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.