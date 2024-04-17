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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان أعمال تطوير المسرح الصيفي بالطور

صدى البلد

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، في مدينة طور سيناء؛ لبحث عدد من المشروعات الثقافية والفنية بالمحافظة، والوقوف على آخر مستجدات تطوير المسرح الصيفي بالمدينة، وذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتفقدت وزيرة الثقافة والمحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة المسرح الصيفي بالطور، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير؛ استعدادا لافتتاحه في احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة ليكون منارة ثقافية لأبناء سيناء ويحقق أهداف وبرامج العدالة الثقافية للوزارة.

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وشملت الجولة الاطلاع على أعمال التطوير بالمسرح، والمباني والقاعات الخدمية الأخرى حيث يضم المسرح بعد تطويره قاعة للفنون التشكيلية والفنون الشعبية، ومبنى إداري، وقاعة كبار الزوار، وقاعة الندوات والمحاضرات، ونادي الأدب والمرأة، ومبنى أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات قصور الثقافة، ومبنى لخدمات الجمهور والخدمات التشغيلية للموقع، وشمل التطوير أعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي وتطوير المباني القائمة بالموقع وغيرها.

كما تفقدت وزيرة الثقافة قصر ثقافة طور سيناء، ووجهت الوزيرة برفع كفاءة المسرح الشتوي بالقصر استعدادا لاستقبال مشروع "سينما الشعب"، وخلال الجولة تم تقديم عرض فني لفرقتي التلقائيين بطور سيناء، و التي قدمت مجموعة من أغاني التراث، بالإضافة لفقرة فنية لفرقة الفنون شعبية أطفال وتفقد معرض مشغولات بدوية ومنتجات سيناوية

وأشادت وزيرة الثقافة بالتعاون البناء مع محافظة جنوب سيناء، لتقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء المحافظة، وأكدت أن الوزارة تسعى دائما لتطوير المحتوى المقدم للجمهور، وتطوير المواقع الثقافية لتوفير بيئة عمل تدعم اكتشاف ورعاية الموهوبين وتقديم خدمات تحقق خطط التنمية المستدامة الشاملة للدولة المصرية، والتي تولي الجانب الثقافي اهتماما خاصا.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى خطط الوزارة لتسيير مكتبات متنقلة لوديان سيناء والتجمعات البدوية للوصول بالخدمات الثقافية لكل مكان بأرض سيناء العزيزة.

من جهته قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزيرة الثقافة لحرصها على متابعة سير العمل بالمشروعات  الثقافية بالمحافظة.

وأشاد بالتعاون بين المحافظة والوزارة والذي نتج عنه العديد من الفعاليات الثقافية مؤخرا، وأكد أن افتتاح المسرح الصيفي بالطور سيمثل حدثًا فارق للحركة الثقافية والفنية بالمحافظة، وسيستقبل الاحتفالات الكبرى والكثير من البرامج الفنية.

وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفالات الكبرى الدكتورة نيفين الكيلاني الخدمات الثقافية

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