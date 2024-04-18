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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إليسا تبهر متابعيها بإطلالتها في أمريكا| شاهد

إليسا
إليسا

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في أمريكا.

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تألقت إليسا في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي أتسم ببعض التطريزات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

انتعلت إليسا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كولون شفاف بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت إليسا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

إليسا
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