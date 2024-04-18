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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخفى المسروقات في عقار مهجور.. كيف أنهى عاطل حياة سيدة لسرقتها ؟

صدى البلد

قررت النيابة العامة حبس عاطل أنهي حياة سيدة لسرقة قريطها الذهبي وهاتفها المحمول وقام بإخفاء المسروقات بعقار مهجور بالبساتين  ، حيث مثل المتهم جريمته في حضور ممثل عن النيابة ، ووسط حراسة أمنية مشددة .

تبلغ لقسم شرطة البساتين بالعثور على جثة ربة منزل بأحد العقارات بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل ، مقيم بدائرة القسم ، تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بغرض السرقة ، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم .

وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية ، والهاتف المحمول المستولى عليهم ، وكذا السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل ربة منزل سرقة شرطة البساتين قسم شرطة البساتين مسروقات عقار مهجور

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