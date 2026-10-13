نسرين أمين: أنا بحب معظم أعمالي ومش هقول على العمل اللي مش بحبه

قالت الفنانة نسرين أمين إنها سعيدة بالكليب الذي استعرض مجموعة من مشاهد أعمالها الفنية، مشيدة باختيار المبدع خالد جمال للمشاهد التي ظهرت فيه، موضحة أن بعضها يعود إلى أعمال لم تعد تتذكر تفاصيلها، وقالت: «ده اختار حاجات من مشاهد أنا ناسياها»، مشيرة إلى أنها لا تتذكر جزءًا كبيرًا من تلك المشاهد، وإن لم تكن قد نسيت جميع أعمالها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها تعمل في المجال الفني منذ نحو 14 أو 15 عامًا، وربما 15 أو 16 عامًا، موضحة أن الوقت يمر سريعًا، وأنها لم تحسب عدد الأعمال التي شاركت فيها خلال هذه السنوات، قائلة: «مم كتير، هو الوقت بيجري»، و«لا مش فاكرة ما حسبتش يعني، بس هو كوقت سنين 15 أو 16 سنة».

وأكدت نسرين أمين أنها تحب معظم الأعمال التي قدمتها، وربما جميعها باستثناء عمل واحد لا ترغب في الكشف عن اسمه، موضحة: «بصي، أنا معظم الحاجات اللي عملتها، أو يمكن كلها بحبها»، وعندما سألتها الإعلامية لميس الحديدي عن الأعمال الثلاثة الأقرب إليها، فضّلت الحديث عن الشخصيات والأعمال التي تحبها بدلًا من حصر اختياراتها في قائمة محددة.

وأشارت إلى أن بعض الأعمال تحظى بشهرة واسعة وتلقى حب الجمهور، في حين توجد أعمال أخرى ليست معروفة بالقدر نفسه لكنها قريبة إلى قلبها، وضربت مثالًا بمسلسل «على الهادي يا زبادي»، الذي قالت إنه يتكون من خمس حلقات، وارتبط بمسلسل «نصيبي وقسمتك»، موضحة أنها كانت تحاول تذكّر تفاصيل العمل خلال الحديث.

وتحدثت الفنانة عن الشخصيات التي تحبها في أعمالها، قائلة إنها تحب شخصية الدكتورة زبيدة في «على الهادي يا زبادي»، كما تحب شخصية زينات التي تزين الفتيات، وشخصية تباهي التي يعرفها الجمهور ويحبها، مؤكدة: «بحب الشخصية دي زبيدة دكتورة زبيدة، وطبعًا بحب زينات اللي بتزوق البنات بقى، تباهي، كل الحاجات اللي هي الناس بتحبها».

كما تطرقت إلى مسلسل «سجن النسا»، الذي أشادت به الإعلامية لميس الحديدي، ووافقتها نسرين أمين الرأي قائلة: «آه»، في سياق حديثهما عن الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مسيرتها.