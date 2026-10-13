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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشرة أخبار التوك شو| الحديدي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تؤكد قدرة مصر على تحقيق التوازن..وخالد مجاور: زراعة 450 ألف فدان بنهاية العام وتطوير بحيرة البردويل

نشرة صدى البلد
نشرة صدى البلد
محمود زيدان

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لميس الحديدي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تؤكد قدرة مصر على تحقيق التوازن السياسي والاقتصادي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الجولة الآسيوية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، واختتمها بالعودة إلى القاهرة أمس، جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وحملت رسائل سياسية واقتصادية مهمة، في ظل الاضطرابات العالمية والصراعات بين روسيا وأوكرانيا، والتطورات المرتبطة بالنفط والأوضاع المشتعلة في المنطقة

اللواء خالد مجاور: زراعة 450 ألف فدان بنهاية العام وتطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير المحافظة، تشمل تنمية الثروة السمكية والزراعة، وتوفير المياه، والتوسع في التجمعات الزراعية، بما يدعم الاستقرار السكاني ويوفر فرص العمل للمواطنين.

عمرو أديب: السعودية ترفض الابتزاز ولا يمكن أن تسمح لقراصنة بالتحكم في مصير المنطقة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المملكة العربية السعودية ترفض الابتزاز ولا يمكن ان تسمح لقراصنة وفئة قليلة أن تتحكم في مصير المنطقة.

يوسف الحسيني: الاستقبال الحافل للرئيس السيسي في جولته الآسيوية تقدير حقيقي لمصر وشعبها

علق الإعلامي يوسف الحسيني على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عودته من الجولة الآسيوية.وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :"  الاستقبال الحافل للرئيس السيسي في جولته الآسيوية تقدير حقيقي لمصر وشعبها.

عصام عبد الفتاح: تقييمي لأداء حكم مباراة القمة قد يعرّضه للهجوم

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن الحكم الذي أدار مباراة الأهلي والزمالك سبق له إدارة مواجهة بلجيكا وفرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، مشيرًا إلى أن المباراة كبيرة، ولا يمكن وصف الحكم بأنه غير مصنف؛ لمجرد عدم معرفة بعض الجماهير به.

هل تتسبب هدنة الطاقة في تعميق الخلافات بين ترامب وزيلينسكي؟

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "هل تتسبب هدنة الطاقة في تعميق الخلافات بين ترامب وزيلينسكي؟"، ففي أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقٍ جمع الجانبين الروسي والأوكراني في مجال الطاقة، لتتم هدنة في مجال الطاقة بين موسكو وكييف، وهي هدنة تدخل حيز التنفيذ فوراً وفق تعبير ترامب؛ غير أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خرج ليطلق تصريحات تؤكد عدم معرفته أي شيء عن الأمر.

خطر كبير.. تحذير عاجل من رئيس التصنيع الدوائي بالصيادلة من الحقن غير المعقمة

حذر الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، من المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام مستلزمات طبية غير معقمة أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن استخدام حقن غير آمنة قد يؤدي إلى انتقال الفيروسات وحدوث أضرار صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.

متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يشهد تفاعلًا واسعًا من المواطنين

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل استعداداتها لانعقاد منتدى مصر 2026، المقرر خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الجلسات التحضيرية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تشمل محاور متعددة، في مقدمتها الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى والتفاعل المتزايد من المواطنين.

إدانات دولية وإقليمية لاستهداف الحوثيين للمطارات المدنية في السعودية.. تفاصيل

عرض برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان "إدانات دولية وإقليمية لاستهداف الحوثيين للمطارات المدنية في السعودية"، حيث تتجه الأزمة اليمنية نحو مزيد من التصعيد، عقب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومئات المصابين.

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