بيان عاجل من اتحاد جدة على تأجيل لقاء الهلال والأهلي في دوري روشن

رفض مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، الأربعاء في بيان رسمي، تأجيل مواجهة الهلال والأهلي، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، تأجيل مواجهة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 28، إلى يوم 6 مايو المقبل.

وكان من المفترض أن تلعب المواجهة يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال الاتحاد في البيان عن التأجيل: "هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة".

ولفت نادي الاتحاد إلى أنه "سبق أن طلب من إدارة المسابقات تأجيل مباراته بالدوري خارج أرضه مع نادي ضمك قبل كأس العالم للأندية" ورغم موافقة ضمك، رفض الطلب، بحجة عدم توفر الوقت الكافي في الروزنامة، مما اضطر "العميد" لخوض 5 مباريات خلال أسبوعين جميعها خارج مدينة جدة.

وتابع في البيان: "وعليه فإن نادي الاتحاد يحث إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين على الحرص على التنافس العادل بين الأندية المشاركة، والالتزام بلائحة المسابقة فيما يتعلق بتأجيل وإعادة جدولة المباريات ضمن الضوابط المقرة مسبقا ضمن اللائحة مع وضع معايير واضحة وشفافة للأندية والجماهير كافة بآلية تأجيل المباريات".

