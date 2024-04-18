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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تثير الجدل بإطلاق أسرع ذاكرة في العالم .. فما القصة؟

صدى البلد

أعلنت شركة سامسونج  عن إصدارها الجديد وذلك من الذاكرة" LPDDR5X " والتي تنطلق بسرعة 10.7 جيجابت في الثانية وذلك لدعم تقنية الذكاء الإصطناعي .

وفقا لموقع “zdnet "تعد ذاكرة" LPDDR5X "العشوائية، هي أسرع ذاكرة في العالم لدعم تقنية الذكاء الإصطناعي وتأتي  بترقية بسرعة 8.5 جيجابت في الثانية.

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وتأتي ذاكرة" LPDDR5X "بعدة تحسينات في الآداء بنسبة تصل إلى  25% وذلك مقارنة بإصدار X السابق من سامسونج، ولا تقتصر الترقية  على السرعة في الآداء أيضا فقط، إلا أنه  ترتكز رقاقة الذاكرة الجديدة على دقة تصنيع 12 نانومتر.

أكدت شركة سامسونج أن هذه التحسينات في الذاكرة تستهدف تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي كما تدعم أيضا خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 25%، وذلك بجانب اعتمادها على دعم نمط الطاقة المنخفض ولتمديد عمر البطارية في الأجهزة المحمولة

ومن المقرر أن تبدأ شركة سامسونج في الإنتاج الضخم لذاكرة" LPDDR5X "المميزة وبسرعة تصل إلى 10.7 جيجابت في الثانية في النصف الثاني من هذا العام.

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