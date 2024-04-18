محمد عبد المنصف يفجر مفاجأة عن حارس الزمالك: بيرمي الفوطة بدري

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات محمد عبد المنصف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد عبد المنصف في تصريحات مع الإعلامي مهيب عن حارس الزمالك: عيب عواد إنه بيرمي الفوطة بدري .

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.