حسام عاشور يكشف رد فعله بعد هزيمة الأهلي من الزمالك

كشف حسام عاشور، لاعب الأهلي السابق، رد فعله عقب هزيمة الأهلي من الزمالك في قمة الدوري.

وقال خلال لقائه مع شوبير: “كنت زعلان من لاعيبة الأهلي وكولر ومتوقعتش كدا خالص، وسبب الهزيمة التشكيل في بداية الماتش”.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة، لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.