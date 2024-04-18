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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري تستخدم تقنيات الذكاء الصناعى في تطوير قياس التصرفات المائية

صدى البلد

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمناقشة إجراءات تحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع المقترح الفني والمالي الخاص بالدراسة التي سوف يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق مع مصلحة الرى و بالتعاون مع معهد دلتارس الهولندي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water JCAR ، والتي تهدف لتحديد مواقع ورسم خرائط لمآخذ المياه بمختلف إدارات الرى ، ومراجعة منحنيات قياس التصرفات المستخدمة حالياً ، مع اقتراح مواقع جديدة للقياس على شبكة الترع والمصارف ، وإعداد قاعدة بيانات لحصر بيانات المناسيب والتصرفات المائية خلال السنوات السابقة .

كما تم استعراض مقترحات تصميم نموذج سهل الاستخدام لوضع منحنيات قياس التصرفات المائية ، مع إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الصناعى في تطوير منحنيات قياس التصرفات المائية ، وستشمل الدراسة برنامج لبناء القدرات للسادة مهندسي الوزارة وذلك عن طريق توفير التدريب اللازم  على إستخدام هذا النموذج بالتعاون مع معهد دلتارس الهولندي .

وصرح الدكتور سويلم أن هذه الدراسة تُعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه ، وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه ، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة ، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى .

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إجراء الدراسة بالتنسيق بين أجهزة المركز ومصلحة الرى مع تدقيق البيانات المستخدمة وإجراء القياسات اللازمة على الطبيعة لمعايرة نتائج النموذج الرياضى المستخدم وتحسين النتائج المتوقع صدورها عن النموذج ، مع إدراج بُعد التغيرات المستقبلية في تنفيذ الدراسة وربطها بخطة ورؤيه الوزارة في إدارة المياه مستقبلاً .

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