تقام بمصر لأول مرة.. تعرف على مراحل ومستويات البطولة الدولية للبرمجة 

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستضيف مصر ولأول مرة النسخة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من البطولة الدولية للبرمجة (ICPC) .

وتضم المسابقة عدة مستويات تتمثل فى:

المستوى الأول - المسابقة الوطنية: بدايةً تقديم كل جامعة مسابقتها المحلية الخاصة بها.

ثم تتأهل الفرق الفائزة من كل جامعة إلى المسابقة الوطنية، حيث تنحصر المنافسة فيها بين جامعات البلد الواحد.

ويجري في نهاية هذا المستوى ترشيح عدة فرق لتمثيل جامعتها على المستوى الإقليمي.

المستوى الثاني - المسابقة الإقليمية: حيث يتم تقسيم العالم إلى عدة أقاليم وتنحصر المنافسة بين فرق جامعات الإقليم الواحد التي

تم ترشيحها من قبل دول هذا الإقليم.

المستوى الثالث - المسابقة العالمية: وهي المرحلة الأخيرة في المسابقة حيث يتم إجراء المنافسة بين الفرق التي تأهلت من المسابقات الإقليمية.

• تحتوي المسابقة التى تاتى بدعم من هواوى العالمية على عدة مسائلَ بمستوياتٍ متفاوتةٍ من الصعوبة، ويكون حلها على شكل خوارزمية برمجية، تقود المشارك للتفكير العميق من أجل وضع الحل الأولي بالإضافة إلى الاقتراحات والاستثناءات الأُخرى التي يمكن أن تطرأ على الحل، فيقومون باقتراح الحلول وإرسالها إلى الحكم؛ وإلّا، إعادة التفكير ووضع الاقتراح الأنسب للمسألة.

• في نهاية المسابقة البرمجية الجامعية icpc يعتمد اختيار الفريق الفائز على عدد المسائل التي أجاب عنها، والوقت الذي استهلكه من أجل حل المشكلة، بالإضافة لعدد الحلول الخاطئة التي تم إرسالها للحكم.

• يشارك بالبطولة سنوياً طلاب من أكثر من 111 دولة ينتمون إلى أكثر من 2000 جامعة حول العالم بالإضافة إلى أعضاء فرق مختلفة ومدربين ومتطوعين يبلغ عددهم نحو 75 ألف عضو. كما يضم مجتمع رابطة خريجى الـ ICPC نحو 400 ألف خريج من مختلف دول العالم.

• النسخة الحالية من البطولة ستشهد لأول مرة مشاركة 2500 من شباب العالم يمثلون أفضل 300 فريق تم اختيارهم من بين 40 ألف فريق في مجال البرمجة.