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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن "كاوتش" بالقليوبية

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب داخل مخزن كاوتش مستعمل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة لمعرفة أسباب نشوبه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من للواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للمقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن كاوتش مستعمل دائرة القسم.
وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، فيما قامت القوات بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأامرت بندب المعمل الجنائى لمكان الحريق للتعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان.

القليوبية المباحث الجنائية المباحث الجنائية بالقليوبية حريق داخل مخزن دائرة قسم ثان شبرا الخيمة

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