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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

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وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين إصابة “محمد. ح”، 46 سنة، سائق، و"محمد. ا."، 34 سنة بدون عمل، و"إسلام. ط"، 32 سنة، حارس عقار، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

أجهزة الأمنية اصابة 3 اشخاص الأجهزة الأمنية بالمنيا تحرر محضر بالواقعة حادث تصادم سيارتين

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