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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق في حادث العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

بدأت أجهزة التحقيق بالمنيا تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا.

وأمرت باستعجال التحريات الأولية حول الواقعة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث واخطار  الطب الشرعي لإعداد تقريره حول وجود شبهة جنائية من عدمه.


ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنطقة أبوهلال في ظروف غامضة.

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على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة ص. خ 70 عام داخل منزلها في حي ابوهلال.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

الأجهزة الأمنية بالمنيا العثور على جثة تفاصيل الحادث ظروف غامضة مشرحة المستشفى ابوهلال

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