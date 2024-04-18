عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مع تقلبات الجو.. علاجات منزلية لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية

علاجات منزلية لتخفيف
علاجات منزلية لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية

يعتمد علاج التهاب الجيوب الأنفية على نوعه وشدته وفي معظم الحالات، يزول التهاب الجيوب الأنفية الحاد من تلقاء نفسه دون علاج.

يمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية، مثل:

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

عشبة مهملة تعالج 11 مرضا أبرزها تسوس الأسنان .. تعرف عليها

مسكنات الألم: مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين
مُزيلات الاحتقان: مثل سودوإيفيدرين أو أوكسي ميتازولين (بخاخات الأنف أو القطرات)
محلول ملحي: لتنظيف الممرات الأنفية
مضادات الهيستامين: لتخفيف أعراض الحساسية
في بعض الحالات، قد يصف الطبيب مضادات حيوية لعلاج عدوى بكتيرية. قد يلجأ الطبيب أيضًا إلى الجراحة لفتح الجيوب الأنفية وتصريفها في الحالات المزمنة أو الشديدة.

العلاجات المنزلية لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

استنشاق بخار الماء: يساعد ذلك على ترقيق المخاط وتسهيل تصريفه.
وضع كمادات دافئة على الوجه: يساعد ذلك على تخفيف الألم والاحتقان.
شرب الكثير من السوائل: يساعد ذلك على ترقيق المخاط ومنع الجفاف.
الحصول على قسط كافٍ من الراحة: يساعد ذلك على الجسم على محاربة العدوى.
ترطيب الهواء: يساعد ذلك على منع جفاف الأنف والممرات الأنفية.
تجنب المشتتات: مثل الدخان والأتربة، التي يمكن أن تهيج الأنف.


متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب عليك زيارة الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية عند التهاب الجيوب الأنفية.

استمرت الأعراض لأكثر من 10 أيام
كانت الأعراض شديدة
كانت لديك حمى مرتفعة
واجهت صعوبة في التنفس
ساءت الأعراض بعد بدء العلاج

الجيوب الانفية التهابات الجيوب الأنفية علاج التهابات الجيوب الأنفية احتقان أعراض الحساسية أسيتامينوفين التهاب الجيوب الأنفية الحاد منع الجفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

خلاص جبت آخرك.. كيف تتخلص من تأثير ضغوط الحياة على الجسم؟

تحذير للنساء.. السلس البولى علامة على مرض غريب

تراب والجو نار.. تحذير عاجل للأرصاد وهذه نصائح الخروج من المنزل

أكلة اقتصادية بعد زنقة العيد .. طريقة عمل البصارة زى المحترفين 

للحالات الشديدة.. أقوى أدوية علاج القولون

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

تحذير للنساء.. علامات شائعة تكشف الإصابة بمرض خطير

هتريح أعصابك .. 5 أعشاب غير تقليدية تقضي على التوتر وتحسن المزاج

ترشيحاتنا

تعرف على موعد طرح فيلم السرب في السينما | فيديو

إعلامي: الأهلي يتلقى موافقة مبدئية بـ30 ألف مُشجع بمباراة مازيمبي

صندوق النقد الدولي: محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يُنهي إجراءات تجديد عقد ثنائي الفريق

لو هتبني.. سعر طن الحديد اليوم

قرار مثير من فيتوريا ضد اتحاد الكرة في الفيفا .. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم وإطلالة كاجوال.. نادين نجيم تستعرض جمالها بفيديو جديد عبر إنستجرام|شاهد

الأكاديمية العسكرية تسلم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية لضباط وطلاب القوات البحرية

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. سماعة لاسلكية جديدة من ريلمي

تسريبات جديدة لشركة آبل تكشف مواصفات سلسلة iPhone 17 Plus

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ