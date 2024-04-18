مع تقلبات الجو.. علاجات منزلية لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية

يعتمد علاج التهاب الجيوب الأنفية على نوعه وشدته وفي معظم الحالات، يزول التهاب الجيوب الأنفية الحاد من تلقاء نفسه دون علاج.

يمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية، مثل:

مسكنات الألم: مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين

مُزيلات الاحتقان: مثل سودوإيفيدرين أو أوكسي ميتازولين (بخاخات الأنف أو القطرات)

محلول ملحي: لتنظيف الممرات الأنفية

مضادات الهيستامين: لتخفيف أعراض الحساسية

في بعض الحالات، قد يصف الطبيب مضادات حيوية لعلاج عدوى بكتيرية. قد يلجأ الطبيب أيضًا إلى الجراحة لفتح الجيوب الأنفية وتصريفها في الحالات المزمنة أو الشديدة.

العلاجات المنزلية لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

استنشاق بخار الماء: يساعد ذلك على ترقيق المخاط وتسهيل تصريفه.

وضع كمادات دافئة على الوجه: يساعد ذلك على تخفيف الألم والاحتقان.

شرب الكثير من السوائل: يساعد ذلك على ترقيق المخاط ومنع الجفاف.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة: يساعد ذلك على الجسم على محاربة العدوى.

ترطيب الهواء: يساعد ذلك على منع جفاف الأنف والممرات الأنفية.

تجنب المشتتات: مثل الدخان والأتربة، التي يمكن أن تهيج الأنف.



متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب عليك زيارة الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية عند التهاب الجيوب الأنفية.

استمرت الأعراض لأكثر من 10 أيام

كانت الأعراض شديدة

كانت لديك حمى مرتفعة

واجهت صعوبة في التنفس

ساءت الأعراض بعد بدء العلاج