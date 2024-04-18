هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن هيئة الأرصاد الجوية قالت انه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.



وتوقعت الأرصاد ان يطرأ انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وإن ظل الطقس حار على أغلب الأنحاء، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة مئوية بينما السواحل ستسجل ٢٣ درجة مئوية ليسود طقس دافئ.



وبعد الموجه الحارة التي شهدناها أمس الأربعاء، حيث سجلت درجات الحرارة أعلى معدلاتها على جميع الأنحاء لتقترب من 40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة،تساءل الجميع عن موعد انتهائها

واجابت هيئة الأرصاد، على ذلك في بيان لها وقالت إنه اعتبارًا من اليوم الخميس 18 أبريل وحتى الثلاثاء 23 أبريل ، ستشهد حالة الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 5 لـ6 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



وعن اهم الظواهر الجوية المؤثره فى الطقس

فتشير آخر صور الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربيه والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه وسيناء يصاحبه انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وحذت الأرصاد من الأجواء المغبرة

كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع، ونصحت بارتداء الملابس القطنية وتناول الكثير من السوائل ووضع غطاء للرأس عند الخروج إلى الشارع نهارا لمواجهة الطقس الحار.

وناشدت المواطنين بارتداء الكمامات وإحكام غلق النوافذ جيدا، وعدم الوقوف في الساحات المكشوفة أوقات طويلة منعا لاستنشاق الأتربة.



كما كشفت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد عن استمرار تأثر السواحل الشمالية الغربية بالرمال المثارة التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تتقدم إلى مناطق من الوجه البحرى خلال فترات الليل.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تظل فرصة تأثر القاهرة الكبرى بالرمال المثارة الخفيفة قائمة خلال فترات الليل، من المتوقع أن

تتحسن الأجواء مع تقدم ساعات النهار

ونصحت الارصاد بتجنب القيادة في المناطق المتأثرة بالرمال المثارة، خاصةً خلال ساعات الليل

واستخدام الكمامات عند التعرض للغبار والرمال المثارة

و غسل اليدين جيدًا بعد التعرض للغبار والرمال المثارة

ونصحت المواطنين أيضا بارتداء الملابس القطنية وتناول الكثير من السوائل

ونوهت أن حالة الطقس ليلا ستكون مائلة للبرودة وفى الصباح الباكر، لذلك يجب الابتعاد عن الملابس الصيفية منعا للإصابة بنزلات البرد.

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