الجيل: زيارة العاهل البحريني تأكيد على دور مصر في أمن واستقرار المنطقة

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، الديمقراطي، أهمية زيارة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة لمصر، كخطوة هامة لدفع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، خاصة أنها تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة احتقان واضطرابات غير مسبوقة، تخلف العديد من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية لدول المنطقة.

وأوضح"هجرس" في تصريحات له اليوم، أن زيارة العاهل البحريني إلى مصر تؤكد على عمق وتاريخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبحرين كبلدين شقيقين وتأتى تتويجا للتعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية، وتُعزز من جهود التنسيق والتعاون الأمني والعسكري المشترك وجهود مكافحة الإرهاب.

ونوه إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالعاهل الأردني شهد التباحث حول الجهد العربي المشترك للتعامل مع الوضع غير القابل للاستمرار في غزة، والذي يشهد ظروف غاية في الدقة لما يتعرض له أهالى القطاع، من استخدام القوة المفرطة لترويعهم وعقابهم جماعيا لإجبارهم على التهجير القسري، وهو ما رفضته مصر مرارا وتكرارا وتسعى لتوحيد الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية وإيقاف إطلاق النار في غزة للحد من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأشار إلى مصر حجر أساس في أمن واستقرار المنطقة العربية ضد تحديات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية شديدة في توقيت بالغ الخطورة حيث تتصاعد فيها الأزمات السودانية والسورية والليبية واليمنية وتأتي في مقدمتهم القضية الفلسطينية وأزمة العدوان الإسرائيلي على غزة الذي ينذر استمراره باتساع دائرة الصراع في المنطقة واشتداد التوتر بين عدة قوى إقليمية، وهو ما حذر منها الرئيس السيسي مسبقا لأكثر من مرة ليؤكد على بصيرة الرؤية المصرية في قراءة تطورات الأحداث بالمنطقة.