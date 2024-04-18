صندوق النقد: اقتصاد مصر أظهر صلابة في التصدي للتداعيات الأخيرة

قالت كريستالينا غورغييفا رئيسة صندوق النقد الدولي، إنه في بعض الحالات قد يكون من الضروري التدخل من الحكومة المصرية في تحركات الجنيه.

وأضافت أنه عندما يكون هناك حاجة لدعم الجنيه فإن الحكومة المصرية لديها مجال بحسب الاتفاق لمقوم بذلك، و"نتمنى أن لا يستخدموا هذا المجال دون داعٍ"، وفق cnbc عربية.

وفي سياق آخر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، خلال تصريحات صحفية، أن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى خفض توقعات النمو في المنطقة.

وأوضحت غورغييفا أن اقتصاد مصر والأردن أظهر صلابة في التصدي للتداعيات الأخيرة ليست مثل غزة.

وأكدت تم محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة، وبلدان مجاورة مثل لبنان تأثرت بوضوح.

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أنه تم رفع توقعات الصندوق لهذا العام بنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% على الرغم من الصدمات المتعددة.