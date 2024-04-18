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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف هاني: أغلقنا صفحة الفوز بالسوبر الإفريقي لليد استعدادا لكأس الكئوس

صدى البلد

أكد سيف هاني، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفريق أغلق صفحة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، وبدأ الاستعداد سريعا لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام بالجزائر.


وقال سيف هاني، اليوم /الخميس/، إن لاعبي الفريق أنهوا احتفالات الفوز بلقب السوبر الإفريقي، رغم أنها البطولة الأهم في الموسم، في ظل تأهل الفائز بها لبطولة العالم للأندية، من أجل التركيز على بطولة كأس الكؤوس التي تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.


واختتم سيف هاني تصريحه قائلا إن الفوز ببطولة السوبر الإفريقي يعد حافزا قويا للفريق للمنافسة بكل قوة على كل البطولات.


ويبدأ الأهلي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية غدا /الجمعة/ بمواجهة فريق عين التوتة الجزائري في تمام الساعة السابعة مساء على صالة ميلود هدفي.


وفي منافسات السيدات، أكدت نصرة عيد عبدالملك، كابتن الفريق الأول، جاهزية الفريق للمنافسة على بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، التي يستهل خلالها الفريق مشواره في البطولة اليوم بمواجهة دي جي إس بي الكونغولي.


وأشارت نصرة إلى أن مواجهة دي جي إس بي الكونغولي تعد كتابا مفتوحا، خاصة أن الفريقين تقابلا قبل يومين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر الإفريقي، التي انتصر خلالها الأهلي بنتيجة 29-20 وحصد الميدالية البرونزية.


ووعدت نصرة جماهير النادي الأهلي ببذل الفريق كل جهده لإسعادهم والمنافسة على اللقب.
ويلتقي "سيدات يد الأهلي" مع دي جي إس بي الكونغولي اليوم /الخميس/ داخل صالة ميلود هدفي الأولمبية في وهران، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
 

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