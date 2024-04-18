الشرقية.. إحالة 30 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز ههيا وفاقوس وأبو حماد وأبو كبير لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية قنتير التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.



كما تبين عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المحمودية التابعة للإدارة الصحية بههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ١ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية ميت ردين التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ٦ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية الحصوة التابعة لمركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ١١ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية القطاوية التابعة لمركز ومدينة أبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.