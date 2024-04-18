الإمارات ورومانيا تبحثان تهدئة التوترات في المنطقة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة



بحث الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الروماني مارسيل تشيولاكو فرص تنمية التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية التنموية خاصة الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك علي هامش استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، الخميس، أيون مارسيل تشيولاكو رئيس وزراء جمهورية رومانيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الامارات.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم الاستثمارات المتبادلة في البلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والعمل على تهدئة التوترات في المنطقة إضافة إلى جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء اهتمام دولة الإمارات بتنمية علاقاتها مع رومانيا واستثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما خاصة في المجالات التنموية.

وأشار إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات ورومانيا تعود إلى السنوات الأولى لإنشاء الدولة وتتسم بالتطور المستمر الذي يخدم التنمية والتقدم في البلدين.

وأكد نهج دولة الإمارات الثابت في تطوير شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم من أجل تحقيق المصلحة المشتركة في التنمية والازدهار للجميع.

من جانبه قال رئيس وزراء رومانيا إن بلاده تبدي اهتماما خاصاً بتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من تجربتها التنموية الملهمة .. مشيراً إلى أن الإمارات تمثل مركزاً حيوياً عالمياً للاقتصاد والتجارة.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء رومانيا إعلان مذكرتي تفاهم بين البلدين الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وأخرى بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم مجال الاتصالات في رومانيا إضافة إلى "محضر اجتماع التوافق الإستراتيجي/ شركة مصدر" الذي يحدد مبادئ التعاون الرئيسية المتفق عليها والتي سيجري تضمينها في اتفاقية سيوقعها الجانبان خلال شهر يوليو 2024.