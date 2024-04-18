سر المحلات .. طريقة عمل الكبدة البانيه

اذا كنتي من محبي الكبدة وتحاولين تقديمها بطريقة المحلات نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكبدة البانية

اولا الكبدة البانية

المقادير

نص كيلو كبدة مقطعة شرائح زى الفراخ كدة البانيه

بصله وبهارات ملح فلفل وليمون

بيضه وشوية لبن

دقيق وبقسماط

الطريقة

تجيبى الكبدة تتبليها بشويه ملح وفلفل وكمون وليمون وتحطيها في مصفى علشان تصفى اى دم فيها

بعد كدة نفرم البصله مع البهارات والملح ناعم

ونتبل الكبدة بالبصل ونسيبها نص ساعة اوربع ساعة عادى لو مستعجلة

بعد كدة نحطها في الدقيق وبعدين البيضة عليها شوية لبن صغيرين وملح وفلفل

وبعد كدة بقسماط

ونحمرها على نار متوسطة حتى تنضج