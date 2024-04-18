تدريبات تأهيلية لـ زيزو و أوباما في مران الزمالك

أدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويعاني اللاعب من إصابة في الكاحل، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



وفي نفس الوقت واصل يوسف أوباما لاعب الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم.



وكان أوباما خضع من قبل لجراحة في الفك، وأدى اللاعب تدريبات الجري الخفيف حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.