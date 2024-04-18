قبل مواجهة مازيمبي.. طلب عاجل من الأهلي للكاف

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق طلبا عاجلا من الأهلي للكاف استعدادا لمواجهة مازيمبى يوم السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن : الأهلي يطالب كاف بمخاطبة مازيمبي لتأمين وتسهيل الطريق إلى ملعب المباراة.

ويتطلع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب أمام مازيمبي الكونغولي، من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.

بيرسى تاو يقترب من العودة لتشكيل الأهلى

اقترب الجنوب أفريقي بيرسى تاو، لاعب الأهلى من العودة إلى تشكيل فريقه أمام مازيمبى يوم السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في المباريات الماضية.