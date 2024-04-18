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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على مالكي شبكتي بث تليفزيوني بالدقهلية

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.

 أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونية - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونية لاسلكية يقوم من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة. 

تم استهداف الشبكة وعثر على (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية - وحدة معالجة مركزية – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى). 

كم تم ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونية – مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونية لاسلكية يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة، تم إستهداف الشبكة وعثر على (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – وحدة معالجة مركزية - محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى). 

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات الامن العام البث الفضائي الشرطة المتخصصة القنوات الفضائية الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية

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