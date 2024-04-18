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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يتعادل 1-1 مع الاتحاد السكندري في الدوري

سيراميكا والاتحاد
سيراميكا والاتحاد

انتهت مباراة سيراميكا والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

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وجاء التقدم لفريق سيراميكا في الدقيقة 30 عن طريق أحمد ياسر ريان، بينما جاء الرد سريعا وتمكن عمرو صالح من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندرى في الدقيقة 32.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 28 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 24 محتلا المركز السادس.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى كالتالي:

حراسة المرمى .. المهدي سليمان.
خط الدفاع .. مصطفى ابراهيم ، سيف تقا ، إسلام أبو سليمة ، كريم الديب.
خط الوسط .. خالد الغندور ، ناصر ناصر ، عمرو صالح.
خط الهجوم .. بواتينج ، أحمد عادل "ميسي" ، مابولولو.

بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى يضم كل من:

حراسة المرمى .. محمد بسام.
خط الدفاع .. أحمد هاني ، رجب نبيل ، عبدالرحمن بودي ، محمد عادل.
خط الوسط .. صديق أوجولا ، أحمد بيكهام ، محمد إبراهيم.
خط الهجوم .. أحمد ياسر ريان ، أحمد بلحاج ، أحمد قندوسي

سيراميكا

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