أجواء متوترة في برشلونة والمدرب يلغي تدريب الفريق بسبب هذا اللاعب

قرر تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إلغاء مران فريقه اليوم الخميس قبل مباراة القمة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لإراحة اللاعبين بعد صدمة الخروج من دوري أبطال أوروبا، وسط أجواء متوترة بسبب انتقادات لاعب الوسط إلكاي غندوغان لزملائه.

وقبل القمة في سانتياغو برنابيو يوم الأحد فضل تشافي تهدئة الأجواء وإلغاء الحصة التدريبية اليوم، واكتفى الثلاثي غابي وبيدري وسيرجي روبرتو بالتدريب.

وأهدر برشلونة فوزه ذهابا 3-2 على باريس سان جيرمان في فرنسا ليخسر بملعبه 4-1 إيابا ويودع دوري الأبطال من دور الثمانية الثلاثاء، في لقاء شهد طرد المدافع رونالد أراوخو بجانب طرد تشافي للاحتجاج على التحكيم.

ولم يكن تشافي ينوي إراحة اللاعبين قبل يومين من القمة، لكن التوتر داخل غرف الملابس بعد تصريحات غندوغان التي أعقبت الهزيمة أمام سان جيرمان دفع المدرب لتغيير خططه، كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس.



وغضب لاعبون من انتقادات زميلهم الألماني العلنية، وبالتحديد أراوخو وجول كوندي بسبب الأداء في مونتغويك بالملعب البديل لكامب نو.

وتعرض أراوخو مدافع أوروغواي للطرد في الدقيقة 29 عندما كان برشلونة متقدما 1-صفر، لعرقلة المهاجم برادلي باركولا أثناء ركضه نحو المرمى، واستغل بطل فرنسا النقص العددي ليسجل أربعة أهداف.

وقال غندوغان الذي ساعد مانشستر سيتي في الفوز بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي: «يجب أن تتأكد من الوصول للكرة، أو ترك الفرصة للحارس للتدخل، اللعب بعشرة لاعبين كل هذا الوقت يقتلك»، في انتقاد واضح لأراوخو.

وشارك أراوخو في حدث دعائي خيري اليوم الخميس وواجه أسئلة حول موقفه من تصريح غندوغان، ورد قائلا: «أفضل الاحتفاظ برأيي لنفسي، لدي قيم ومبادئ أحترمها».

وأضاف أراوخو أنه لا يشعر بأنه يتحمل مسؤولية الهزيمة، كما لم يحسم الجدل حول مستقبله في الموسم المقبل وسط تكهنات مستمرة حول انتقاله لبايرن ميونيخ الألماني.