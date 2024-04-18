محافظ دمياط ووفد سفراء الدول الأمريكية يتفقدون مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة

تفقدت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية السفير حازم فهمي ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية السفير أشرف منير، يرافقهم وفد سفراء من عدد من الدول الأمريكية، مصنع "موبكو" لإنتاج الأسمدة بالمنطقة الحرة العامة، وذلك في اليوم الثاني من زيارتهم الرسمية إلى المحافظة.



وضم وفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين لدى القاهرة كلا من: سفير جمهورية جواتيمالا، وسفير جمهورية بنما، وسفير جمهورية فنزويلا، وسفير كندا، وسفير جمهورية تشيلي، وسفير جمهورية الإكوادور وأيضًا سفير جمهورية كوبا وسفير جمهورية البرازيل، وكذلك سفير الولايات المتحدة المكسيكية وسفير جمهورية الدومينيكان وسفير جمهورية الباراجواي، وسفراء بوليفيا والأوروجواي والأرجنتين"، ووكيل وزارة البترول المهندس علاء حجر، حيث كان في استقبالهم رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات المهندس إبراهيم مكي ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة موبكو المهندس أحمد محمود.



وأعربت المحافظ عن ترحيبها بهذه الزيارة، مؤكدة أيضًا أن برنامج الزيارة كان مليئا بزيارات ميدانية مهمة للتعرف عن قرب على محافظة دمياط وما تتضمنه من مقومات فريدة وأيضًا مقومات استثمارية وصناعية كبيرة.



وأضافت أن المحافظة حريصة على تعميق التواصل مع المجتمع الدولي بما يحقق التعاون لدعم المجالات المختلفة، موجهة الشكر إلى وزارة الخارجية على اختيار محافظة دمياط لتكون ضمن برنامج زيارات السفراء.



وتضمنت الزيارة عقد اجتماع بمقر الشركة لاستعراض الرؤى الحالية والمستقبلية وإنجازات المصنع الذي يُعد المنتج الأكبر لليوريا بجمهورية مصر العربية، واستعراض مساهمات الشركة بالمشاركات المجتمعية لتحقيق التنمية على أرض المحافظة بالمجالات المختلفة، كما قاموا بجولة تفقدية داخل المصنع للتعرف على مشروع الهيدروجين الأخضر وحجم وخطوط الإنتاج وإجراءات السلامة والصحة المهنية ومعايير الجودة التي يتم تطبيقها داخل المصنع.



وعلى جانب آخر، تفقدت المحافظ ووفد السفراء مصنع ميثانكس لإنتاج الميثانول حيث بدأ العضو المنتدب للشركة محمد شندي الزيارة بعقد ندوة تعريفية بالمصنع وحجم الإنتاج والتصدير والدور الذي تقوم به في إطار المسئولية المجتمعية وإجراءات السلامة والصحة المهنية، كما أجروا جولة تفقدية بموقع المصنع.

