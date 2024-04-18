عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط ووفد سفراء الدول الأمريكية يتفقدون مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة

صدى البلد

تفقدت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية السفير حازم فهمي ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية السفير أشرف منير، يرافقهم وفد سفراء من عدد من الدول الأمريكية، مصنع "موبكو" لإنتاج الأسمدة بالمنطقة الحرة العامة، وذلك في اليوم الثاني من زيارتهم الرسمية إلى المحافظة.


وضم وفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين لدى القاهرة كلا من: سفير جمهورية جواتيمالا، وسفير جمهورية بنما، وسفير جمهورية فنزويلا، وسفير كندا، وسفير جمهورية تشيلي، وسفير جمهورية الإكوادور وأيضًا سفير جمهورية كوبا وسفير جمهورية البرازيل، وكذلك سفير الولايات المتحدة المكسيكية وسفير جمهورية الدومينيكان وسفير جمهورية الباراجواي، وسفراء بوليفيا والأوروجواي والأرجنتين"، ووكيل وزارة البترول المهندس علاء حجر، حيث كان في استقبالهم رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات المهندس إبراهيم مكي ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة موبكو المهندس أحمد محمود.


وأعربت المحافظ عن ترحيبها بهذه الزيارة، مؤكدة أيضًا أن برنامج الزيارة كان مليئا بزيارات ميدانية مهمة للتعرف عن قرب على محافظة دمياط وما تتضمنه من مقومات فريدة وأيضًا مقومات استثمارية وصناعية كبيرة.


وأضافت أن المحافظة حريصة على تعميق التواصل مع المجتمع الدولي بما يحقق التعاون لدعم المجالات المختلفة، موجهة الشكر إلى وزارة الخارجية على اختيار محافظة دمياط لتكون ضمن برنامج زيارات السفراء.


وتضمنت الزيارة عقد اجتماع بمقر الشركة لاستعراض الرؤى الحالية والمستقبلية وإنجازات المصنع الذي يُعد المنتج الأكبر لليوريا بجمهورية مصر العربية، واستعراض مساهمات الشركة بالمشاركات المجتمعية لتحقيق التنمية على أرض المحافظة بالمجالات المختلفة، كما قاموا بجولة تفقدية داخل المصنع للتعرف على مشروع الهيدروجين الأخضر وحجم وخطوط الإنتاج وإجراءات السلامة والصحة المهنية ومعايير الجودة التي يتم تطبيقها داخل المصنع.


وعلى جانب آخر، تفقدت المحافظ ووفد السفراء مصنع ميثانكس لإنتاج الميثانول حيث بدأ العضو المنتدب للشركة محمد شندي الزيارة بعقد ندوة تعريفية بالمصنع وحجم الإنتاج والتصدير والدور الذي تقوم به في إطار المسئولية المجتمعية وإجراءات السلامة والصحة المهنية، كما أجروا جولة تفقدية بموقع المصنع.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

رد فعل ناري من ممدوح عباس على تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

ترشيحاتنا

خبط في سيارة أخرى.. كواليس تعلق ميكروباص أعلى دائري الهرم| صور

التعليم تحسم الجدل حول دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بالكتاب المدرسي

رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة: مفيش تاجر محتكر سلعة بسبب زيادة المعروض

بيع السلع المهملة بالجمارك.. الحكومة تحسم الجدل

حزب الله: استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في راميم

حقيقة العرض الاستثماري لرأس جميلة بشرم الشيخ.. متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها في الثلاثينات.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة بـ لوس أنجلوس

لإعادة الانضباط للفريق.. هل طالب كولر بإعادة سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.. وبماذا رد؟

يشبه المايوه.. شاهد التصميم الأصلي لفستان يسرا بمهرجان بيروت

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ