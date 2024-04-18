18 لاعبا.. المنتخب يواجه أزمة الإصابات قبل معسكر يونيو

تعرض 18 لاعب من القوام المبدئي لمنتخبنا الوطني لإصابات متفرقة خلال الفترة الماضية وذلك قبل معكسر منتخبنا الوطني المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل.

وطلب التوأم حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة تقريرا مفصلا من محمد ابو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للملاعب وذلك قبل اختيار قائمة المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

وتضم قائمة اللاعبين المصابين في الدوريات الخارجية والدوري المصري كلا من :

محمد الشناوي

محمد ابو جبل

محمد صبحي

احمد فتوح

محمد شكري

ياسر ابراهيم

علي جبر

اسامة جلال

احمد ايمن منصور

محمود حمدي الونش

مروان عطية

امام عاشور

تريزيجيه

مصطفي شلبي

حسين الشحات

احمد سيد زيزة

مروان حمدي

احمد امين اوفة