مصري يتبرع بشقتين لليمنيين.. ومصطفى بكري يعلق: مصر قلب العروبة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أهل اليمن أشقاؤنا، وهم محبون لمصر والشعب المصري، وأهلهم المصريين عمرهم ما ينسوا أشقاءهم اليمنيين أو العرب وقت الأزمات والمحن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أحد المواطنين المصريين ويدعي محمد محمدي شحاته وكان يعمل في اليمن بفترة الثمانينيات والتسعينيات، وقام برد بعض الجميل لأهل اليمن وتبرع بشقة سكنية بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية، ودعا عدد من اليمنيين القاديمين لمصر بأن يقيموا فيها بهدف العلاج والتعليم تخفيفا من الأعباء التي يتحملوها أثناء السفر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر جزء من الأمة العربية، هي قلب العروبة النابض، مؤكدا أن اليمنيين يعلمون كيف تحتضن مصر أبناء الشعب اليمني .