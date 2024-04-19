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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم الدجاج بطريقة جديدة ومميزة لأولادك  نقدم لكي اليوم   طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور.

 

1.   قومى بتقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة وضعى عليه رشة ملح و فلفل.

2.  وبعدها قومى بوضع الدجاج فى الدقيق من أجل أن يتشرب التتبيلة بشكل أكبر.

3.   قطعى الفلفل والبصل إلى قطع صغيرة.

4.   احضرى إناء عميق وضعى فيه الخل والكاتشب ومعلقة السكر ومعلقتين الصويا صوص واخفقيه جيداً حتى يندمج الكاتشب مع الخل والصويا صوص.

5.    أحضرى إناء وضعى فيه معلقة زيت وضعيه على النار، ثم ضيفى البصل والفلفل حتى يبدءا فى الذبول ويصبح لونهم أصفر.

ضعى الدقيق على الدجاج
ضعى الدقيق على الدجاج
6.    قومى بإضافة الدجاج إلى الخليط السابق واتركيه لمدة 10 دقائق.

7.    ضعى خل وكاتشب وملعقة صويا صوص إلى الدجاج، وضيفى ملعقة سكر حسب الرغبة.

8.     يمكنك أن تضيفى سمسم للزينة على الدجاج.

9.    أصبح لديكِ دجاج السويت أند ساور.

دجاج سويت آند ساور تقطيع الدجاج طريقة عمل الدجاج الكاتشب صويا صوص دجاج

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