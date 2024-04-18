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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روما يتقدم على ميلان بهدفين في الدوري الأوروبي

روما
روما

تقدم فريق روما على نظيره ميلان 0/2 في الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليا على ملعب الأوليمبيكو، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

 

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سجل هدفي روما في شباك ميلان جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 12، باولو ديبالا في الدقيقة 22.

وتعرض التركي زكي شيليك ظهير فريق روما للطرد في الدقيقة 31.

الجيالوروسي روما حسم لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب سان سيرو بميلانو معقل ميلان، بنتيجة (1-0)، بفضل رأسية جيانلوكا مانشيني، ليبدأ الإياب بأفضلية للعبور لنصف النهائي.


تشكيل روما ضد ميلان
ميل سفيلار - زكي شيليك - جيانلوكا مانشيني - كريس سمالينج - ليوناردو سبينازولا - إدواردو بوفي - لياندرو باريديس - لورينزو بيليجريني - ستيفان الشعراوي - باولو ديبالا - روميلو لوكاكو.

تشكيل ميلان أمام روما
في المقابل، كشف ستيفانو بيولي مدرب ميلان، تشكيلته للمباراة وجاءت كالآتي:

مايك ماينان - كالابريا - جابيا - توموري - ثيو هيرنانديز - إسماعيل بن ناصر - يونس موسى - لوفتوس تشيك - كريستيان بوليسيتش - رافائيل لياو - أوليفيه جيرو.

ميلان يرغب في بيع إسماعيل بن ناصر 
كشف تقرير إيطالي، أن نادي ميلان مستعد لمناقشة عروض بيع لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ميلان لا يمانع بيع إسماعيل بن ناصر، حال حصوله على عرض مناسب من الناحية المادية.

ويرتبط بن ناصر مع ميلان، بعقد يمتد حتى يونيو عام 2027، مع انفتاح ميلان على بيعه مقابل 50 مليون يورو

روما

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