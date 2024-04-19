خبيرة أسرية توضح ممارسات تتسبب في فض غشاء البكارة.. فيديو

قالت نيفين وجيه، المحامية والاستشاري الأسري، إن ترقيع غشاء البكارة قد يكون سترة للفتاة أو يندرج تحت بند الغش في حالات أخرى.

وأضافت نيفين وجيه، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك بعض الفتيات يولدن بدون غشاء بكارة ، ويمكن أن تتعرض الفتاة إلى حادثة تقفد على إثره غشاء البكارة بالإضافة إلى ممارسة بعض الرياضات مثل ركوب الخيل والتسلق قد يؤدي على فقد غشاء البكارة.

تابعت الاستشاري الأسري، ترقيع غشاء البكارة يجب أن يتم تحت ضوابط وشروط معينة ، حتى لا نساهم في انتشار هذا الأمر واستخدامه كتجارة وبزنيس".

