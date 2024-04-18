هدف محمد صلاح لا يكفي.. ليفربول يودع الدوري الأوروبي أمام أتلانتا

ودع فريق ليفربول الإنجليزي الدوري الأوروبي رغم تحقيقه الفوز على أتالانتا الإيطالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في إياب ربع النهائي على ملعب أتليتي آزوري.



سجل هدف المباراة الوحيد الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعد حصول الريدز على ركلة جزاء إثر ارتطام الكرة بيد مدافع أتالانتا.

هدف ليفربول لم يساعده في الاستمرار بالدوري الأوروبي

هدف ليفربول لم يساعده في الاستمرار بالدوري الأوروبي بعد خسارته في مباراة الذهاب بإنجلترا بثلاثة أهداف دون رد.

محمد صلاح لم يُكمل المباراة وقرر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول خروجه في الدقيقة 67 ودخول دييجو جوتا بدلا.

وواصل ليفربول الفشل الأوروبي بعد الخروج من دور ثمن نهائي دوري أبطال الموسم الماضي أمام ريال مدريد عقب خسارته في الذهاب بخماسية مقابل هدفين، فيما خسر في الإياب بهدف دون رد