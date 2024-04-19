ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وسط توقعات سلبية

خفضت ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل إلى A+ من AA- بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة: "ارتفاع حدة المواجهة مع إيران في الآونة الأخيرة يفاقم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالفعل على إسرائيل".

وتابعت في بيانها: "أن نتوقع ارتفاع العجز الحكومي في إسرائيل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024".

وأشار البيان إلى أنه يتوقع وصول صافي الدين الحكومي العام في إسرائيل إلى ذروته عند 66% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.